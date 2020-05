Judeus americanos condenam discurso de Trump sobre Henry Ford

A derrapagem verbal ocorreu durante a visita de Trump à fábrica da Ford no Michigan. No discurso que aí pronunciou, o presidente referiu-se ao papel que tivera Henry Ford para revolucionar a produção automóvel. E seguiu, em tom igualmente elogioso, falando da produção que ventiladores agora em curso na fábrica.

Segundo citação do jornal The Intercept , Trump sublinhou que a empresa faz produzir os ventiladores "com mãos americanas, nos EUA". E, desviando-se nesse momento do guião do discurso, lembrou que o princípio de produção autóctone era já o de Henry Ford, comentando: "Quem acredita nisto, tem uma boa herança genética [a good bloodline]". A isto acrescentou ainda que o inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison, e Henry Ford, olhando do céu cá para baixo, devem estar "muito orgulhosos do que vêem"..”