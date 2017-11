Juíza espanhola emite mandado europeu de detenção contra Puigdemont

RTP03 Nov, 2017, 19:08 / atualizado em 03 Nov, 2017, 19:35 | Mundo

A juíza da Audiência Nacional acedeu esta sexta-feira ao pedido do Ministério Público espanhol para emitir um mandado europeu de detenção contra Carles Puigdemont e outros quatro ex-conselheiros. que se encontram na Bélgica desde a destituição do governo regional na semana passada.



Carles Puigdemont e os conselheiros são acusados de delitos de rebelião, sedição e desvio de fundos, depois de terem aprovado no Parlamento regional a declaração de independência da Catalunha, na sequência do referendo de 1 de outubro.



Na quinta-feira, a mesma juíza ordenou a prisão preventiva de oito responsáveis do governo catalão, próximos de Carles Puigdemont, incluindo o ex-vice-presidente Oriol Junqueras.