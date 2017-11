17h33 - Ex-conselheiros saem da Audiência Nacional para as prisões



Salen los furgones con los ex consellers hacia las prisiones https://t.co/HTUnl5Q81M pic.twitter.com/1fMUulEF4f — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) November 2, 2017

Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos pic.twitter.com/lkZpFQpgv6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 2, 2017

1⃣ Avui: a les 19 h, concentracions davant del Parlament i davant dels ajuntaments de les capitals de comarca



2⃣ Avui: a les 22 h, cassolada! — Òmnium Cultural (@omnium) 2 de novembro de 2017

O jornal La Vanguardia refere que os oito ex-conselheiros de Carles Puigdemont foram distribuidos em cinco prisões dependentes do Ministério espanhol do Interior.Oriol Junqueras e Joaquim Forn vão para o Centro Penitenciario de Estremera, Jordi Turull e Raül Romeva em Navalcarnero, Carles Mundó e Santi Vila serão enviados para Aranjuez, Josep Rull em Navalcarnero. Meritxell Borràs e Dolors Bassa ficam na prisão feminina de Alcalá Meca."Envergonho-me que o meu país prenda opositores. Não queremos a independência da Catalunha mas hoje dizemos: liberdade para os presos políticos", escreveu o líder do Podemos no Twitter.Além do antigo vice-presidente catalão Oriol Junqueras, também foram presos os ex-conselheiros catalães Meritxell Borrás, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Joaquim Forn e Dolors Bassa.No caso de Santiago Vila, o antigo conselheiro tem direito a ficar em liberdade mediante pagamento de fiança de 50 mil euros.Estes ex-responsáveis juntam-se a Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, em prisão preventiva desde 16 de outubro na prisão de Soto del Real, em Madrid.A Òmnium Cultural, organização independentista, já está a convocar cidadãos para duas manifestações. Às 19h00 locais (18h00 de Lisboa), apela a uma manifestação em frente ao parlamento regional, em Barcelona, e em frente às câmaras municipais de cada comarca da Catalunha; às 22h00 locais (21h00 de Lisboa)Os oito membros do antigo governo catalão são acusados de crimes de rebelião, sedição e desvio de fundos públicos.Segundo o jornal, a juíza Carmenl Lamela, da Audiencia Nacional, referiu o risco de reincidência e de destruição de provas para mandar prender Oriol Junqueras e outros membros do governo regional destituído da Catalunha.A juíza da Audiencia Nacional deu provimento ao pedido da Procuradoria-Geral e decreta como medida cautelar a prisão preventiva ao vice-presidente do governo regional da Catalunha e outros oito ex-conselheiros ouvidos esta quinta-feira.Apenas Santi Villa tem direito a ficar em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de 50 mil euros.As autoridades belgas já disseram que aplicarão a lei. Na fundamentação do pedido de captura internacional, o Procurador Miguel Cuervo disse que era necessário que se avançassem com os procedimentos necessários para emitir as “ordens europeias de detenção dirigidas às autoridades belgas”, tendo em conta que visados pela justiça espanhola.De acordo como Procurador Miguel Cuervo, Puigdemont “manifestou publicamente a sua intenção de não comparecer e solicitou, como também o fizeram Antonio Comín e Meritxell Serret Aleu, efetuar declaração por videoconferência, sem dar qualquer indicação sobre o seu paradeiro. Atendendo ao exposto, pede-se ao tribunal que ordene a sua busca e captura, e a detenção de âmbito nacional e internacional”.Cabe agora à juíza Carmen Lamelas decidir sobre o pedido.O ex-conselheiro Santi Vila foi o único membro do Executivo catalão que se demitiu antes da declaração unilateral de independência, em desacordo com a opção tomada por Carles Puigdemont. Santi Vila foi o único ex-conselheiro que respondeu às perguntas dos procuradores. Os restantes apenas responderam às perguntas feitas pelos seus próprios advogados.O presidente destituído do Governo catalão, Carles Puigdemont, não compareceu esta quinta-feira na Audiencia Nacional, tendo permanecido em Bruxelas.Os quatro ex-conselheiros do governo regional destituído são Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comin e Lluís Puig.A Procuradoria-Geral de Espanha pediu prisão para os membros destituídos da Generalitat. A única exceção foi a pena solicitada para o ex-conselheiro Santi Vila.O Ministério Público espanhol propõe que a pena de prisão a aplicar ao ex-conselheiro Santi Vila possa ser evitada com o pagamento de uma fiança de 50 mil euros.