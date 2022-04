Jurista aponta "elementos de genocídio" em Bucha

“Não é só as execuções, não é só os abusos sexuais. As forças russas estão a tirar as pessoas dos comboios humanitários e a levá-las para Rostov, na Rússia. Essas pessoas vão desaparecer”.A jurista indica que este é o crime mais difícil de provar. Mas as equipas no terreno já estão a recolher provas do que aconteceu em Bucha.