Justiça britânica insiste em processar sem-abrigo por não se ter confinado

O sem-abrigo Sultan Monsour, de 45 anos, foi detido pela polícia londrina em 5 de maio, na estação da rua de Liverpool. O Serviço de Procuradoria da Coroa britânica, equivalente à Procuradoria-Geral em regimes republicanos, acusou-o de se encontrar "fora do sítio onde vive, nomeadamente sem domicílio fixo".

O juiz Alexander Jacobs, do tribunal de comarca de Westminster, pôs em dúvida a legalidade de acusar um sem-abrigo de não estar confinado em sua casa, mas o procurador Malachy Pakenham anunciou a intenção de seguir com o caso e, segundo citação do diário The Guardian , explicou: "Ele foi começou por ser visto na estação da Rua de Liverpool, quando viajava, e foi avisado. O agente que o avisou voltou a vê-lo dez dias depois e perdeu a paciência".