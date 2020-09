Justiça francesa abre investigação por abuso sexual de menores a ex-diretor de agência de modelos

O processo resulta de acusações de ex-modelos e de uma jornalista da BBC que realizava uma reportagem como infiltrada.



São três as acusações, duas de violação e uma de abuso sexual. Os factos remontam ao final dos anos noventa. Uma das alegadas vítimas tinha 17 anos.



Desde a década de oitenta que Gérald Marie se vê envolvido em escândalos deste tipo.



O ex marido de Linda Evangelista, hoje com 70 anos, continua ligado ao mundo da moda e nega as acusações.