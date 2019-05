Justiça venezuelana ordena prisão de Leopoldo López

RTP02 Mai, 2019, 19:08 / atualizado em 02 Mai, 2019, 21:03 | Mundo

O líder da oposição e fundador do partido de oposição Vontade Popular está alojado desde quarta-feira na casa do embaixador espanhol em Caracas, Jesús Silva Fernández. | Carlos Garcia Rawlins - Reuters

A justiça venezuelana ordenou a detenção de Leopoldo López menos de 48 horas depois de ter sido libertado da prisão domiciliária.







O líder e fundador do partido de oposição Vontade Popular está alojado desde quarta-feira na casa do embaixador espanhol em Caracas, Jesús Silva Fernández.







Leopoldo López está acompanhado pela mulher, a ativista Lilian Tintori, e pela filha de 15 meses. Antes, tinham estado na Embaixada do Chile na capital venezuelana.







Até ao momento, o rosto da oposição política na Venezuela não pediu asilo político a Madrid.







Ainda assim, tal como acontece com as embaixadas e consulados, a casa do diplomata espanhol constitui território inviolável, onde a polícia venezuelana não pode fazer detenções.



13 anos e nove meses de prisão





A ordem de detenção de Leopoldo López revoga a ordem de prisão domiciliária, com base na violação "flagrante" da mesma. O opositor estava proibido de sair de casa e de fazer comunicações políticas, assinala o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela.





López foi libertado durante a madrugada de terça-feira por militares e responsáveis dos serviços de informação que se aliaram a Juan Guaidó.







Após a libertação e ainda antes de se dirigir às embaixadas, o fundador do Vontade Popular apareceu ao lado do presidente da Assembleia Nacional, onde apelou aos protestos nas ruas contra Nicolás Maduro, bem como em vários pontos de Caracas onde decorriam manifestações.







A ordem da justiça venezuelana estabelece que Leopoldo López terá de cumprir o resto da pena na prisão de Ramo Verde por ter violando a ordem de prisão domiciliária.







Uma das principais figuras de luta contra o chavismo, Leopoldo López foi condenado em 2015 a 13 anos e nove meses de prisão, tendo sido acusado de ter provocado a morte de mais de 40 pessoas em vários protestos convocados ao longo do ano de 2014.







Três anos depois, em 2017, o líder da oposição saiu da prisão de Ramo Verde e passou a cumprir pena em prisão domiciliária.