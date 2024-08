Kamala Harris homenageia Biden a abrir convenção democrata

"Esta vai ser uma grande semana", disse a candidata, depois de entrar em palco com uma ovação que levantou os milhares de participantes das cadeiras. "Quero começar celebrando o nosso incrível presidente Joe Biden", afirmou. E completou: "Estaremos eternamente gratos".

Harris, que apareceu de sorriso rasgado perante uma audiência que os analistas da CNN classificaram de "eletrizante", mencionou a diversidade das pessoas presentes na Convenção, que regressa a Chicago 28 anos depois.

"Olhando para todos os presentes esta noite, vejo a beleza da nossa grande nação, gente de todos os lados e com todo o tipo de historial", disse Harris.

A candidata democrata, que em menos de um mês conseguiu virar as sondagens dos estados críticos a seu favor, falou de "seguir em frente" com uma mensagem de "otimismo, esperança e fé", salientando que há muito mais que une que o que separa os americanos uns dos outros.

Elogios na defesa das crianças

Antes das declarações de Kamala Harris, a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, fez uma intervenção durante a qual elogiou o trabalho da candidata quando era procuradora-geral da Califórnia.

"Lutámos para endereçar o problema dos jovens sem-abrigo e reformar o sistema de assistência social infantil", afirmou Bass.

"Quando a Kamala encontra alguém jovem, conseguimos sentir a sua paixão, o seu coração e a sua coragem", continuou. "É isso que define o compromisso com as crianças, estar disposta a lutar por todas".

As primeiras declarações de Kamala Harris acontecem na noite em que a estrela é Joe Biden, com uma passagem simbólica do testemunho à sua vice-presidente.

A convenção democrata decorre até 22 de agosto com uma parada de estrelas do partido, cujo objetivo é não perder o momento propício que vive e não ter a consagração de Harris ofuscada pelos protestos pró-Palestina nos arredores do centro de convenções.