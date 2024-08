"Estamos a escrever um novo capítulo na história da América", diz Hillary Clinton

"Alguma coisa está a acontecer na América. Conseguimos senti-lo. É algo pelo qual trabalhámos e com que sonhámos durante muito tempo", afirmou Hillary Clinton, depois de ser ovacionada durante dois minutos por milhares de democratas.

"Estamos a escrever um novo capítulo na história da América", acrescentou a antiga candidata democrata.

Clinton recordou vários marcos importantes no percurso político das mulheres, desde a conquista do direito ao voto às primeiras mulheres a candidatarem-se à Casa Branca. Também abordou a sua própria tentativa, em 2016, quando foi derrotada pelo republicano Donald Trump.

"Recusámo-nos a desistir da América. Milhões marcharam, muitos candidataram-se a cargos e mantivemos os olhos no futuro", afirmou. "Bom, meus amigos, o futuro chegou", continuou a antiga secretária de Estado norte-americana.

Ataque declarado a Trump

Clinton teve um dos discursos mais aplaudidos da noite e abordou diretamente o rival político Donald Trump e a sua condenação por 34 crimes em Nova Iorque.

A multidão irrompeu em cânticos "Lock him up!" ("prendam-no"), ecoando as palavras de ordem que os apoiantes de Trump cantaram contra Clinton na eleição em 2016. Trump irá conhecer a sentença em Nova Iorque em setembro.

"A Constituição diz que o trabalho do presidente é garantir que as leis são executadas de forma fiel. Olhem para os candidatos", urgiu Clinton, traçando o contraste com Kamala Harris, que foi procuradora-geral da Califórnia e trabalhou para encarcerar assassinos e traficantes. "Donald só quer saber dele próprio", apontou a ex-primeira dama.

"Kamala tem a experiência e a visão para nos liderar", continuou, falando do trabalho em prol de crianças abusadas e negligenciadas, algo que ambas fizeram no início das suas carreiras. "Esse trabalho muda uma pessoa, essas crianças ficam na nossa mente".

Clinton enquadrou a vitória de Kamala Harris como abrindo as portas a um futuro de liberdade sobre as decisões médicas, sobre a religião, o casamento e o trabalho digno. "Vejo liberdade contra o medo e a intimidação, violência e injustiça, contra o caos e a corrupção", afirmou.