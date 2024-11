Kamala Harris ou Donald Trump? A noite da eleição presidencial dos Estados Unidos ao minuto

A Polícia do Capitólio deteve, durante a tarde, um homem que terá procurado entrar no Centro de Visitantes do Congresso norte-americano, em Washington, munido de líquidos inflamáveis, uma tocha e uma pistola de sinalização.



De acordo com Thomas Manger, chefe daquela unidade policial, pensa-se que o suspeito pretenderia causar um incêndio no interior do complexo. Por agora, são incertas as motivações desta ação.



A Polícia do Capitólio vai manter-se em alerta máximo para possíveis ameaças até ao dia da tomada de posse do novo presidente, em janeiro.