Kamala ou Trump. Quando é que saberemos quem ganhou as eleições nos EUA?

(em atualização)











Nos Estados Unidos as primeiras assembleias de voto fecham às 18h00 (23h00 em Lisboa) de terça-feira e as últimas fecham à 01h00 (06h00 em Lisboa) de quarta-feira. Só quando as urnas estiverem encerradas é que a contagem dos votos poderá começar, pelo que os resultados deverão ser conhecidos de forma dispersa no tempo devido à geografia do país, que é composto por diferentes fusos horários.







Em Portugal o vencedor é normalmente anunciado no final da noite eleitoral, mas nos EUA a experiência recente mostra-nos que a espera poderá ser mais longa. O vencedor é geralmente anunciado no final da noite eleitoral ou na manhã seguinte, mas em 2020, na disputa entre Joe Biden e Donald Trump os meios de comunicação social nacionais só declararam Joe Biden vencedor quatro dias depois das eleições.



A que horas encerram as urnas em horário de Portugal Continental?





23h00: fecha a maior parte das assembleias de voto nos Estados do Indiana e do Kentucky;



0h00: as urnas encerram na Geórgia, um dos Estados decisivos, na Carolina do Sul, Virgínia, Vermont e em quase toda a Florida. O mesmo acontece nas restantes assembleias do Indiana e do Kentucky;



0h30: é fechada a votação na Carolina do Norte, também apontada como Estado decisivo, no Ohio e na Virgínia Ocidental;



1h00: fecham as assembleias de voto no Alabama, Connecticut, Delaware, Distrito de Colúmbia (Washington DC), no que resta da Florida, no Illinois, parte do Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, a maior parte do Michigan, Mississípi, Missouri, New Hampshire, Nova Jérsia, Oklahoma, a determinante Pensilvânia, Rhode Island, Tennessee e parte do Texas;



1h30: fecho da votação no Arkansas;



2h00: encerram as assembleias no Arizona, Colorado, Iowa, no resto do Kansas, Louisiana, num derradeiro distrito do Michigan, Minnesota, Nebrasca, Novo México, Nova Iorque, Dacota do Norte, Dacota do Sul, no restante Texas, Wisconsin e Wyoming;



3h00: fecho em parte do Idaho, no Montana, Nevada e Utah:



4h00: encerra-se a votação na Califórnia, no restante Idaho, no Oregon e Washington;



5h00: Hawai;



6h00: Alasca.