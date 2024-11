Kamala vence cidades da Costa Leste com mais portugueses e Trump supreende em Fall River

Os resultados preliminares das eleições em Fall River, cidade do estado de Massachusetts, mostram que, "possivelmente pela primeira vez na história eleitoral moderna, um candidato presidencial republicano conquistou a maioria dos votos na cidade", escreveu o jornal local Fall River Reporter sobre a vitória de Donald Trump, que conquistou 50,5% do apoio (14,843 votos), contra 47,6% da vice-presidente (13,981).

"Dados eleitorais da cidade desde 1972 mostram que os candidatos democratas venceram todas as eleições em Fall River, mesmo em 1980 e 1984, quando Massachusetts, como estado, votou em Ronald Reagan", assinalou o jornal.

No sentido oposto, a cidade de New Bedford, igualmente com uma significativa comunidade portuguesa e também localizada no estado de Massachusetts, foi Kamala Harris a candidata com mais votos (52,9%), vencendo o magnata republicano (45%).

Já no condado de Essex, que engloba a grande comunidade portuguesa de Newark, no estado de Nova Jérsia, Kamala Harris conquistou uma grande vitória, com 71,3% dos votos, enquanto o recém-eleito Presidente, Donald Trump, ficou com 27,2%.

Em Providence, no estado de Rhode Island, a candidata democrata conseguiu uma vitória esmagadora, ao reunir 73,9% de apoio, enquanto o ex-presidente levou 23,3% dos votos.

Quase 10% da população em Rhode Island tem origem portuguesa, sendo a língua portuguesa a terceira mais falada nesse estado da Costa Leste.

No condado de New Haven, que integra cidades com uma forte comunidade luso-americana, como Waterbury ou Naugatuck, a grande vencedora da noite foi também Kamala Harris, que angariou 79,1% dos votos, enquanto Trump conseguiu apenas 19%.

Apesar da predominância de Kamala Harris nestas cidades, a vice-presidente e candidata democrata perdeu as eleições presidenciais a nível nacional.

Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular, com 51% contra 47,5% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.