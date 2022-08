Kansas rejeita proibição do aborto. Decisão é vista como um "grito de alerta" para os republicanos

Na quarta-feira, para surpresa de muitos e contra todas as expectativas, o eleitorado do Kansas votou de forma esmagadora a favor do direito ao aborto."Os eleitores no Kansas participaram em números recorde para rejeitar os esforços extremistas de emendar a constituição estadual e retirar o direito da mulher a escolher e abrir a porta à proibição", afirmou o presidente norte-americano, Joe Biden, em comunicado.“Algumas destas questões são realmente apartidárias – as pessoas não veem isso através das lentes partidárias da forma que muitos de nós vemos”, disse Ashley All, porta-voz do “Kansas for Constitutional Freedom”, uma organização que liderou o esforço para derrotar a emenda. “Conseguimos envolver as pessoas num discurso apartidário sobre esse assunto, e isso é algo que acho que realmente contribuiu para os nossos pontos fortes”, disse All, citada pelo New York Times “Kansas é um Estado bastante vermelho [republicano] – é difícil encontrar as palavras. Acho que as pessoas deviam olhar para isso”, acrescentou o senador Thom Tillis, citado pelo HuffPost

O Kansas votou de forma esmagadora em Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020 e não apoia um candidato democrata para presidente desde 1964.

A participação eleitoral na votação desta quarta-feira foi, inclusivamente, muito superior à das eleições primárias democratas e republicanas no Kansas, que aconteceram em simultâneo para decidir os candidatos a vários lugares em jogo nas intercalares de novembro.Tal como explica o jornal, a votação no Kansas veio agitar a política nacional norte-americana e poderá ser um indicador de que os republicanos terão uma dura batalha nas eleições intercalares nos Estados mais indecisos, principalmente naqueles que vão realizar um referendo semelhante sobre o aborto, como é o caso da Califórnia, que votará sobre essa questão em novembro.

Tiro no pé para os republicanos?

Os republicanos argumentam, porém, que as questões do aumento da inflação, particularmente dos preços do gás e dos alimentos, juntamente com os baixos índices de aprovação do presidente Joe Biden, irão ofuscar a questão do aborto e conduzi-los à vitória, tanto na Câmara dos Representantes, como no Senado (as duas câmaras legislativas que compõem o Congresso norte-americano).Já os democratas estão convencidos de que a revogação da Roe v. Wade foi um tiro no pé para os republicanos e o resultado do referendo no Kansas é a prova de que os norte-americanos desaprovam essa decisão e apoiam o direito ao aborto.A sentença Roe v. Wade, que em 1973 deu o direito federal ao aborto nos Estados Unidos, foi revogada pela nova maioria alargada conservadora do Supremo Tribunal no final de junho.Outros dez Estados, incluindo o Kansas, têm o direito ao aborto consagrado nas suas constituições estaduais, o que significa que só podem ser alteradas através de referendos.