Katerina Sakellaropoulou é a primeira mulher eleita Presidente da Grécia

Esta quarta-feira, Katerina Sakellaropoulou foi eleita para o cargo com o apoio de 261 dos 300 membros do Parlamento, 61 votos a mais do que os exigidos pela Constituição.





Sakellaropoulou, uma das principais juízas da Grécia, toma posse a 13 de março, sucedendo a Prokopis Pavlopoulos, cujo mandato termina no mesmo mês, cinco anos depois. Segundo Eurostat, a diferença entre os salários entre homens e mulheres na Grécia era superior a 12 por cento, em 2017. , cujo mandato termina no mesmo mês, cinco anos depois.





Em 2018, a juíza assumiu a chefia do Conselho de Estado – o principal órgão administrativo da Grécia – na altura com o apoio do Governo liderado pelo partido de esquerda Syriza, tornando-se também na primeira mulher chefe do Conselho de Estado.





O líder do Syriza, Alexis Tsipras, descreveu a nova Presidente como “uma especialista em direito constitucional e ambiental, uma juíza excecional e uma defensora dos Direitos Humanos.





No fim da votação, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis declarou que este resultado “oferece uma janela para o futuro”, acrescentando que o país “entra com otimismo na nova década”, lê-se na CNN.





A escolha do primeiro-ministro foi vista como um movimento para combater as críticas crescentes sobre a falta de mulheres a ocupar cargos de chefia.





A Grécia encontra-se atrás dos restantes países europeus quando se trata do número de mulheres em cargos importantes da política.

O panorama europeu



Katerina Sakellaropoulou junta-se ao pequeno grupo de mulheres líderes de países da União Europeia.





Na Bélgica, o rei Philipe escolheu Sophie Wilmes como primeira-ministra interina, em 2019. A primeira mulher a ocupar um cargo como este foi Kolinda Grabar-Kitarovic, eleita Presidente da Croácia em janeiro de 2015.Também a Estónia, com a Presidente Zuzana Caputova e a Dinamarca, com a primeira-ministra Mette Frederiksen, fazem parte dos países onde existem mulheres em cargos políticos de chefia.Também a Finlândia entrou para a lista, com a eleição de Sanna Marin para o cargo de primeira-ministra, tornando-se a mais nova do mundo, com 34 anos.Em países fora da União Europeia, outras mulheres ocupam atualmente cargos de poder. São exemplos a Noruega, Islândia, Geórgia e Sérvia.

c/ agências