Keir Starmer desvaloriza ajuda de voluntários trabalhistas a Kamala Harris

Os estrangeiros podem ser voluntários em campanhas políticas nos Estados Unidos, desde que não sejam remunerados, de acordo com as regras da Comissão Eleitoral Federal. Keir Starmer, que se encontrou com Trump no mês passado, afirmou que os funcionários do partido que foram para os EUA fazer campanha pela candidata democrata Kamala Harris eram voluntários, “fazendo isso no seu tempo livre” e ficando com outros voluntários.

O primeiro-ministro britânico negou que a polémica possa pôr em causa a sua relação com Trump.JáFalando no programa BBC Breakfast, Steve Reed afirmou que voluntários britânicos fazerem campanha nas eleições americanas “não é invulgar”.Segundo o governante, “nada disto foi organizado ou financiado pelo próprio Partido Trabalhista, são pessoas individuais que fazem as suas próprias escolhas, como são livres de fazer”.Steve Reed sublinhou a “relação especial de longa data” do Reino Unido com os EUA, acrescentando que o Governo trabalhista irá “trabalhar em estreita colaboração com quem quer que o povo dos Estados Unidos eleja como seu presidente em novembro”.

Fontes do Partido Trabalhista britânico insistem que ninguém fez nada de errado, mas é inegável o desconforto em torno da tensão com Trump, que poderá ser eleito presidente dentro de duas semanas.

, entretanto apagada, da diretora de operações do Partido Trabalhista britânico, Sofia Patel, que afirmava ter cerca de 100 atuais e antigos funcionários do partido a caminho da América antes do dia das eleições.A publicação no LinkedIn referia que tinha “dez lugares disponíveis” para quem quisesse viajar para a Carolina do Norte para fazer campanha por Kamala Harris, acrescentando que “nós tratamos do vosso alojamento”.

"Voluntários participam em quase todas as eleições"

O primeiro-ministro britânico abordou brevemente a questão durante um voo para a Cimeira dos Chefes de Governo da Commonwealth em Samoa, no Pacífico Sul.

“O Partido Trabalhista tem voluntários, que têm participado em quase todas as eleições. Fazem-no no seu tempo livre. Fazem-no como voluntários. Acho que estão lá com outros voluntários”, afirmou Keir Starmer.

No entanto, o primeiro-ministro britânico não se encontrou com a vice-presidente Kamala Harris, a rival democrata de Donald Trump, apenas com o Presidente norte-americano Joe Biden.

Questionado sobre se a polémica poderá pôr em causa a sua relação com Donald Trump, o primeiro-ministro disse que “não” - apontando para o jantar que tiveram na Trump Tower, em Nova Iorque, no mês passado.

Queixa recorda a guerra da independência

Segundo a BBC, a queixa apresentada à comissão eleitoral norte-americana pela campanha de Donald Trump, “é simultaneamente incisiva e teatral”.A queixa da campanha de Trump à comissão assinala também que funcionários do Partido Trabalhista estiveram presentes na convenção democrata em Chicago e reuniram-se com a equipa de campanha de Harris, nomeando Morgan McSweeney, chefe de gabinete do primeiro-ministro, e Matthew Doyle, diretor de comunicação de Downing Street.Mattinson já não trabalha para o Partido Trabalhista britânico.O alojamento parece ter sido oferecido por outros voluntários e as despesas de deslocação parecem ter sido pagas pelos próprios voluntários.