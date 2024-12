Kiev acredita que Moscovo está a usar norte-coreanos para rechaçar ucranianos em Kursk

“Há informações preliminares a indicar que os russos começaram a utilizar soldados da Coreia do Norte em assaltos numa quantidade assinalável”, indicou o presidente ucraniano na sua alocução diária ao país.



De acordo com Zelensky, o comando russo está integrar os operacionais norte-coreanos “em unidades combinadas e a utilizá-los em operações na região de Kursk”. “Até ao momento, apenas nesta região, mas temos informações de que eles poderão ser empregues em outras zonas da frente”, acrescentou.



O chefe de Estado ucraniano acusou também o Kremlin de estar a elevar a guerra a “uma outra etapa”. “Se isto não é uma escalada, então o que é a escalada de que muitos falam?”, prosseguiu Volodymyr Zelensky, referindo-se aos atores internacionais mais reticentes no apoio a Kiev, invocando o receio, precisamente, de uma escalada com Moscovo.



Fontes sul-coreanas, citadas pelas agências internacionais, adiantavam, no mês passado, que Moscovo estaria a fornecer combustíveis, mísseis antiaéreos e ajuda financeira a Pyongyang em troca dos seus soldados.

Entretanto, o Estado-Maior ucraniano operou uma alteração de comando na região oriental de Donetsk, substituindo o general Oleksandr Lutsenko pelo general Oleksandr Tarnavskiy, noticiou a agência Reuters.



Este sábado, o comando militar ucraniano de Khortytsiya confirmou que as forças de Moscovo conseguiram suplantar várias posições ucranianas em localidades nas imediações de Pokrosvsk, melhorando assim o posicionamento tático, ao cabo de “batalhas desgastantes”.



Diante deste ascendente, às tropas de Kiev não tem restado outra alternativa além do recuo.



O balanço diário das Forças Armadas ucranianas dá nota de um total de 62 combates, nas últimas 24 horas, próximos de Pokrovsk, onde subsistem cerca de 11 mil habitantes praticamente sem infraestruturas críticas – desde o abastecimento de eletricidade à água potável e ao gás.



Pokrovsk situa-se na interceção de diversas estradas e linhas férreas de elevado valor estratégico, a cerca de 20 quilómetros da fronteira administrativa da região de Donetsk, no leste do país. A Rússia tem procurado alcançar esta linha desde os primeiros momentos da invasão.



