Kiev avisa que Rússia prepara lançamento de "treino e combate" de míssil intercontinental

"Com o objetivo de pressionar e intimidar de forma demonstrativa a Ucrânia, bem como os Estados-membros da União Europeia (UE) e da NATO, o estado agressor da Rússia pretende realizar um lançamento de treino e combate do míssil balístico intercontinental RS-24 Yars na noite de 19 de maio", indicou o GUR na rede Telegram.

Segundo o serviço de informações, o míssil, equipado com munições de treino, "foi ordenado para ser lançado de um complexo terrestre móvel pelo 433.º Regimento da 42.ª Divisão do 31.º Exército das Forças de Mísseis Estratégicos".

O local do lançamento, precisou, é uma área próxima da aldeia de Svobodny, na região russa de Sverdlovsk, nos Urais.

O GUR referiu que o alcance deste míssil de três fases é superior a 10.000 quilómetros.

Rússia e Ucrânia realizaram na sexta-feira em Istambul as primeiras negociações diretas desde 2022, marcadas pela ausência do Presidente russo, Vladimir Putin, que enviou uma delegação técnica para dialogar com a representação de Kiev, liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov.

O encontro não produziu resultados significativos, tendo a parte russa remetido para uma resposta posterior à exigência ucraniana de um cessar-fogo de 30 dias antes de negociações sobre o conflito.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar na próxima segunda-feira com os homólogos russo e ucraniano, e a seguir com vários líderes da NATO.

Os parceiros europeus planeiam anunciar na terça-feira um novo pacote de sanções a Moscovo, devido ao impasse do Kremlin nas negociações de paz.