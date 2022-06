Kiev bombardeada durante a madrugada

As explosões terão ocorrido no distrito de Shevchenkivsky, quando galtvam 20 minutos para as 5 da manhã, hora portuguesa.



Kiev não era alvo de ataques há quase três semanas. Foi atingido um complexo residencial perto do centro da cidade.



Não se sabe se as explosões provocaram vítimas.