Kiev fecha torneira do gás russo, Eslováquia ameaça cortar apoio a ucranianos

Numa mensagem de vídeo publicada na rede social Facebook, Fico afirmou que o seu partido, o Smer, irá considerar a possibilidade de cortar o fornecimento de eletricidade à Ucrânia, reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos e exigir a renovação do trânsito de gás ou uma compensação pelas perdas que, segundo o próprio, a Eslováquia sofreu devido ao fim do fluxo de gás russo.









A agência da ONU para os refugiados (ACNUR) calculou, no mês passado, que havia 130.530 refugiados ucranianos na Eslováquia, num total de 6.813.900 refugiados em todo o mundo.

, que em dezembro fez uma visita surpresa a Moscovo para conversações com o presidente russo Vladimir Putin,O primeiro-ministro do país-membro da União Europeia afirmou que iria propor a suspensão das exportações de eletricidade para a Ucrânia e também “reduzir drasticamente” o apoio financeiro aos ucranianos que encontraram abrigo na Eslováquia.Além disso, Robert Fico revelou que uma delegação eslovaca iria discutir a situação em Bruxelas na próxima terça-feira e que depois a sua coligação governamental iria discutir a retaliação.

Robert Fico afirmou ainda que não existe o risco de a Eslováquia vir a sofrer uma escassez de gás, uma vez que já tomou medidas alternativas.

Segundo Fico,O partido de Fico (Smer-SSD) está disposto a debater a “suspensão do fornecimento de eletricidade” e a “redução significativa do apoio aos cidadãos ucranianos na Eslováquia”.”, acrescentou.No mês passado, o presidente ucraniano acusou o primeiro-ministro eslovaco de ajudar Putin a “financiar a guerra e a enfraquecer a Ucrânia”.“Fico está a arrastar a Eslováquia para as tentativas da Rússia de causar mais sofrimento aos ucranianos”, afirmou Volodymyr Zelensky.O Governo polaco classificou o corte do fornecimento de gás russo pela Ucrânia como “mais uma vitória” contra Moscovo, enquanto a Comissão Europeia afirmou que a União Europeia se tinha preparado para a mudança e que a maioria dos Estados estava em condições de lidar com a situação.

Corte paralisa indústria na Transnístria

. A Transnístria, região pró-Moscovo, é fortemente afetada pelo fim do acordo de trânsito com a Ucrânia, o que obrigou ao encerramento de todas as empresas industriais, com exceção dos produtores alimentares.

O território de língua russa, com cerca de 450 mil habitantes, que se separou da Moldova na década de 1990, com o colapso da União Soviética, sofreu um golpe doloroso e imediato com o corte, na quarta-feira, do fornecimento de gás russo à Europa Central e Oriental através da Ucrânia.

- ou seja, que garantem diretamente a segurança alimentar da Transnístria”, avançou Sergei Obolonik, primeiro vice-primeiro-ministro da região, a um canal de notícias local.Para Sergei Obolonik, “é demasiado cedo para avaliar a evolução da situação. O problema é tão extenso que, se não for resolvido durante muito tempo, já teremos mudanças irreversíveis - ou seja, as empresas perderão a sua capacidade de arrancar”.A Ucrânia tinha permitido que a Rússia continuasse a bombear gás através do seu território, apesar de quase três anos de guerra, e estava a ganhar até mil milhões de dólares por ano em taxas de trânsito. Mas Kiev recusou-se a renovar um acordo de cinco anos que expirou na quarta-feira.

A empresa local de energia cortou o aquecimento e a água quente das casas na quarta-feira e instou as famílias a manterem-se quentes, reunindo-se numa única divisão, cobrindo as janelas com cortinas ou cobertores e utilizando aquecedores elétricos.

O líder pró-russo da Transnístria, Vadim Krasnoselsky, disse que a região tinha reservas de gás que podiam durar dez dias de utilização limitada nas zonas do norte e o dobro do tempo no sul.A Rússia tem estado a bombear cerca de dois mil milhões de metros cúbicos de gás por ano para a Transnístria - incluindo a central elétrica que também fornece energia a toda a Moldávia, um país de 2,5 milhões de habitantes que quer aderir à União Europeia.A ex-república soviética está a tentar reduzir o consumo de energia em pelo menos um terço e importa mais de 60 por cento das suas necessidades da vizinha Roménia.O diretor da companhia nacional Moldovagaz, Vadim Ceban, revelou que a sua empresa tinha dito à de distribuição de gás do enclave separatista, Tiraspoltransgaz, que estava disposta a ajudar a comprar gás aos países europeus para atenuar a escassez.No entanto, qualquer fornecimento de gás à região teria de ser pago a preços de mercado, afirmou ao canal televisivo TV8.

Há vários anos que a Transnístria não paga pelos fornecimentos do gigante russo do gás Gazprom, ao abrigo de um acordo tácito com Moscovo.

O presidente ucraniano,e instou os EUA a fornecerem mais gás à Europa.Desde a invasão total da Ucrânia por Moscovo, a Europa reduziu a sua dependência da energia russa e aumentou as importações de outras fontes, incluindo o gás canalizado da Noruega e o gás natural liquefeito dos EUA e do Catar.A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que a perda de gás estava a prejudicar economicamente a Europa e que os EUA eram os beneficiários.

“A responsabilidade pela cessação do fornecimento de gás russo cabe inteiramente aos Estados Unidos, ao regime fantoche de Kiev, bem como às autoridades dos Estados europeus que sacrificaram o bem-estar dos seus cidadãos para apoiar financeiramente a economia americana”, afirmou.