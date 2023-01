Kiev insiste na rapidez do fornecimento de armas perante ataques de "grande intensidade"

As autoridades ucranianas revelaram que os últimos ataques russos contra a cidade de Kherson, no sul do país, provocaram as mortes de pelo menos três civis. Seis pessoas ficaram feridas com gravidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou nas últimas horas a apelar aos aliados para que acelerem o fornecimento de armas, numa altura em que as tropas de Moscovo repetem os bombardeamentos sobre Vuhledar, no leste do país.