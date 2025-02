Kiev não confirma. Trump anuncia reunião em Munique entre representantes de Rússia, Ucrânia e EUA

Pouco depois do anúncio de Trump, a Presidência ucraniana saía a público para assinalar não ter planos para se fazer representar num encontro em Munique com responsáveis russos.

"Uma posição comum acordada deve estar em cima da mesa para uma conversa com os russos", reagiu Dmytro Lytvyn, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

, acrescentou, citado pela agência France Presse.Segundo o presidente norte-americano, a reunião desta sexta-feira seria realizada no arranque da Conferência de Segurança de Munique, juntando "pessoas de alto nível" da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos., acenou Trump a partir da Sala Oval da Casa Branca.

Putin "quer a paz"



O chanceler alemão, Olaf Scholz, advertiu para risco de as negociações desembocarem numa vitória da Rússia, a par da "desintegração" da Ucrânia.

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk. We discussed the conditions needed for a lasting and real peace in Ukraine and agreed that no negotiations with Putin can begin without a united position from Ukraine, Europe, and the U.S.



I informed the Prime Minister about my…