"Possibilidades para alcançar a paz". Em que posição fica Zelensky?

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.



We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

“Falámos longamente sobre as possibilidades de alcançar a paz”, declarou Zelensky, acrescentando que Trump partilhou com ele os “pormenores da sua conversa com Putin”. A chamada telefónica durou cerca de uma hora.“Discutimos muitas nuances - diplomáticas, militares, económicas”, acrescentou.No telefonema, debateram os próximos passos conjuntos para deter a guerra e alcançar “uma paz duradoura e sólida”, indicou o chefe de Estado ucraniano.”, escreveu Zelensky nas suas redes sociais, ao relatar o conteúdo da conversa, que aconteceu pouco depois de Trump ter acordado por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, impulsionar o processo de paz que o novo Governo norte-americano está a promover, para acabar com a guerra na Ucrânia.. Nós ... falamos sobre oportunidades para alcançar a paz, discutimos nossa prontidão para trabalhar juntos ... e as capacidades tecnológicas da Ucrânia ... incluindoe outras indústrias avançadas”, escreveu Zelensky no X.

Volodymyr Zelensky rejeitou durante muito tempo a ideia de negociações, afirmando querer vencer a Rússia no campo de batalha. Mas a Ucrânia está a ter dificuldades em deter o Exército russo, que está a conquistar terreno no leste do seu território.

Por sua vez,, quando estão prestes a completar-se três anos de guerra, desde que a Rússia invadiu o território da Ucrânia vizinha, em fevereiro de 2022.Trump, que tomou posse a 20 de janeiro, discutiu separadamente a guerra na quarta-feira com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e disse aos funcionários dos EUA para iniciarem conversações sobre o fim da guerra de quase três anos.O antecessor de Trump, Joe Biden, supervisionou milhares de milhões de dólares de ajuda militar e outras ajudas a Kiev e não teve qualquer contacto direto com Putin após a invasão russa.A Rússia ocupa cerca de um quinto da Ucrânia e exigiu que Kiev cedesse território e se tornasse permanentemente neutra em qualquer acordo de paz.Por seu lado, a Ucrânia exige que a Rússia se retire das terras capturadas e quer ser membro da NATO ou obter garantias de segurança equivalentes para impedir que Moscovo volte a atacar.A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.As Forças Armadas ucranianas confrontaram-se, ao longo do último ano, com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram depois a concretizar-se.

As tropas russas, mais numerosas e mais bem equipadas, prosseguem o seu avanço na frente oriental, apesar da ofensiva ucraniana na Rússia, na região de Kursk, e da autorização dada à Ucrânia pelo então Presidente norte-americano cessante, Joe Biden, para utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia.







c/ agências