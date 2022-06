Kiev nega. Biden afirma que Zelensky "não quis ouvir" alertas para invasão

, declarou Joe Biden durante uma receção, em Los Angeles, destinada a amealhar fundos para o Partido Democrático., acrescentou o presidente dos Estados Unidos.

Recorde-se que, nas semanas que antecederam a invasão, Zelensky chegou a mostrar irritação em público com os avisos de Washington.



A Administração Biden começou a fazer chegar a Kiev avisos sobre os preparativos para uma invasão da Ucrânia muito tempo antes de o presidente russo anunciar, na madrugada de 24 de fevereiro, uma "operação militar especial".

Como reagiram os ucranianos?

Sergei Nikiforov, porta-voz da Presidência ucraniana, veio este sábado reagir às palavras do presidente dos Estados Unidos, afirmando que o próprio Zelensky pediu sanções preventivas contra a Rússia antes da invasão em larga escala, apelo que os parceiros da Ucrânia "não quiseram ouvir".



Segundo Nikiforov, o presidente ucraniano teve três ou quatro conversas telefónicas com Joe Biden antes da eclosão da guerra, durante as quais foram trocadas perspetivas e avaliações detalhadas: "Por isso, a frase não quis ouvir precisa provavelmente de clarificação".



Por seu turno, Mykhailo Podolia, conselheiro de Zelensky, afiança que Kiev estava a par dos planos bélicos de Moscovo. A dúvida prendia-se com a escala da invasão. O presidente ucraniano, frisou o conselheiro, estava atento aos avisos. Todavia, a escala da ofensiva "chocou muitos países", incluindo "parceiros" da Ucrânia.