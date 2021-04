Kim Jong-un alerta para crise alimentar semelhante à da década de 90

A isto somam-se as sanções económicas internacionais impostas devido ao programa nuclear de Pyongyang.é o termo usado pelas autoridades norte-coreanas para se referirem à luta do país durante uma situação de fome devastadora na década de 1990, quando a queda da União Soviética deixou a Coreia do Norte sem ajuda crucial. Estima-se que cerca de três mil pessoas tenham morrido durante esse período.“Não é incomum que Kim Jong-un fale sobre dificuldades e sofrimento, mas desta vez a linguagem é bastante dura e isso é diferente”, afirmou Colin Zwirko, analista da Coreia do Norte na NK News, à BBC.“Por exemplo, em outubro do ano passado Kim Jong-un fez um discurso no qual assumiu que falhou. Mas mencionar explicitamente que decidiu realizar uma”, não é algo a que se tenha referido antes”, acrescentou o analista.No início da semana, o líder norte-coreano advertiu que o país enfrenta a “pior situação de todos os tempos” e “inúmeros desafios sem precedentes”.Segundo Laura Bicker o “regime continua a projetar novos mísseis”.“Os testes de armas são algo que podemos ver em imagens de satélite e fotos que os órgãos de comunicação social estatais, e usá-los para ver como a comunidade internacional vai reagir”, acrescenta.Laura Bicker recorda ainda que “o povo norte-coreano não pode transmitir imagens do seu sofrimento sem o risco de ser preso ou fuzilado” e “sem serem vistos (…) enfrentam a fome no meio de uma iminente crise humanitária”.

A situação é assim tão má?

Há meses que a população está a lutar para sobreviver. Relatos de dificuldades chegam principalmente de cidades próximas da fronteira com a China, onde o contrabando era a principal fonte de rendimentos para muitos.Lina Yoon, uma investigadora da Human Rights Watch, revelou, que um relatório recente que cita fontes não identificadas no país, afirma que “não há comida a entrar no país vinda da China há quase dois meses”.“Há muitos mendigos, algumas pessoas morrem de fome na área da fronteira e não há acesso a produtos básicos, como pasta de dentes ou pilhas”, acrescentou.Já“Foram reportadas mortes por fome, assim como um aumento do número de crianças e idosos que recorrem à mendicidade porque as famílias não conseguem sustentá-los”.Não se sabe se está a chegar alguma ajuda ao país.

Como é que o país chegou a este ponto?

Estritamente controlada pelo Governo, a economia da Coreia do Norte é uma das menos livres a nível mundial e é considerada ineficaz.As sanções internacionais impostas para pressionar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa nuclear agravaram a situação, assim como o encerramento das fronteiras do país para tentar impedir que a pandemia do novo coronavírus.Segundo Colin Zwirko, há indicações de que Pyongyang está a ser pressionado para reabrir as suas fronteiras.“A Coreia do Norte deu sinais de querer aumentar novamente o comércio com a China. E aprovaram uma lei há alguns meses para facilitar o comércio na fronteira”, acrescentou.“Mas, fundamentalmente, a Coreia do Norte continua extremamente paranoica com o novo coronavírus. O país teria que mudar e confiar na capacidade de desinfetar todos os produtos que entrassem”, afirmou Colin Zwirko.A Coreia do Norte afirma que está livre da pandemia de Covid-19, apesar de vários analistas duvidarem dessa afirmação.