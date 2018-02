Kim Jong-Un convida presidente da Coreia do Sul para cimeira em Pyongyang

RTP10 Fev, 2018, 08:25 / atualizado em 10 Fev, 2018, 08:49 | Mundo

O convite foi transmitido a Seul pela irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-Jong, que está a representar a Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de PyeongChang. A irmã do líder norte-coreano e o presidente da Coreia do Sul já se tinham cumprimentado na sessão de abertura das olimpíadas.



De acordo com o convite, Kim Jong-Un está pronto para reunir-se com Moon "tão brevemente quanto possível", avançou um porta-voz da Casa Azul, a presidência sul-coreana.



Seul explica ainda que o convite foi feito durante um almoço entre Moon e Kim Yo-Jong e que o Presidente da Coreia do Sul está disponível para o aceitar. “Vamos criar as condições para que aconteça”, terá respondido o líder sul-coreano, de acordo com o porta-voz da presidência.

Estes Jogos Olímpicos de Inverno têm mesmo sido chamados jogos da paz por juntarem dois países em guerra há 65 anos, uma vez que nunca foi assinado um tratado de paz. O secretário-geral da ONU disse esperar que o evento possa dar um impulso na relação entre as duas Coreias.