O líder da Coreia do Norte vai à Rússia para conversar com Putin. De acordo com fontes Sul Coreanas, partiu para a Rússia a bordo de um comboio especial.

Pyongyang e Moscovo confirmaram hoje uma cimeira com o presidente Vladimir Putin no meio do crescente isolamento da Rússia em relação à guerra na Ucrânia.



O Kremlin confirma que o líder norte coreano visita a Rússia nos próximos dias a convite de Putin.



Autoridades dos Estados Unidos avançaram que a dupla iria discutir possíveis acordos de armamento.