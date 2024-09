Kremlin avisa que "forçar a Rússia à paz" é "erro fatal"

, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, através de um comunicado à imprensa., frisou ainda,, rematou Peskov.Num discurso no Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, Zelensky apelou a um aliança entre as nações para “forçar a Rússia à paz”, dizendo que Vladimir Putin violou fundamentos da ONU e que o fim da guerra “não pode ser alcançado apenas através de negociações”.

O presidente ucraniano acusou Moscovo de cometer “crimes internacionais” ao atacar civis ucranianos e infraestruturas de energia.

As negociações entre Moscovo e Kiev estão paralisadas desde a primavera de 2022, com cada lado a defender firmemente exigências irreconciliáveis. A Rússia recusou, entretanto, participar na segunda cimeira para a paz na Ucrânia.







A ofensiva russa continua, com o exército russo a anunciar, esta quarta-feira, que conquistou dois novos locais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.



“Unidades do grupo do Sul libertaram as localidades de Ostroie e Grigorovka”, disse o Ministério russo da Defesa num comunicado.