Kremlin declara-se a favor da diplomacia e nega autoria de ciberataques à Ucrânia

Vladimir Putin, afirma o Kremlin, encara positivamente a janela de diálogo que a Administração Biden mantém entreaberta.A Presidência russa refere-se aos combates sem quartel que opõem, no leste da Ucrânia, as tropas regulares deste país e rebeldes pró-Rússia apoiados por Moscovo."É positivo que o presidente dos Estados Unidos também tenha manifestado a sua disponibilidade para negociações sérias", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações citadas pela France Presse.Ainda segundo Peskov,, enfatizou o porta-voz.No dia em que o Ministério russo da Defesa anunciou novo recuo de tropas envolvidas em exercícios militares, desta feita na península da Crimeia, o xadrez diplomático adensa-se.





O embaixador russo na Irlanda adiantou que todas as forças militares destacadas para as fronteiras ocidentais do país deverão retornar às posições normais dentro de três a quatro semanas. Nas últimas horas, o Reino Unido reforçou o coro de ameaças de novas sanções destinadas à Rússia, em caso de invasão da Ucrânia. O que motivou entretanto uma resposta do ministro russo dos Negócios Estrangeiros. Sergei Lavrov garante que Moscovo retaliará a quaisquer pacotes de sanções que brotem desta crise.



Durante uma conferência de Imprensa partilhada com o homólogo brasileiro, Carlos Alberto França, Lavrov disse esperar que os aliados ocidentais não sigam o caminho de Londres.

Moscovo nega responsabilidade por ataques informáticos

O Kremlin negou ainda ter desencadeado quaisquer ataques, nos últimos dias, às infraestruturas digitais do Ministério da Defesa e de duas instituições bancárias da Ucrânia.Na noite de terça-feira, as estruturas de segurançada Ucrânia admitiram não saber quem esteve na origem dos recentes ataques informáticos, mas não excluíram a hipótese de envolvimento da vizinha Rússia.





Uma mensagem no portal do Ministério da Defesa da Ucrânia indica que estão em curso operações de manutenção. O Ministério da Defesa garantia na manhã desta quarta-feira que o ataque ao seu site continuava em curso.



Uma das preocupações sinalizadas pelo Ocidente, com Washington à cabeça, prende-se com a possibilidade de a Rússia prosseguir uma estratégia de desestabilização da vizinha Ucrânia por via de ciberataques a infraestruturas tidas como críticas.

c/ agências