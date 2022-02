Ocidente duvida. Rússia anuncia ponto final a exercícios militares na Crimeia

, indicou em comunicado o Ministério da Defesa da Rússia.

A península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014. O território estava sob administração da Ucrânia.

Moscovo faz saber que está a retirar da Crimeia, por via ferroviária, tanques e outros veículos militares, assim como peças de artilharia – a televisão estatal russa tem estado a difundir imagens de unidades militares que aparentam abandonar a península.

Também esta manhã o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Vladimir Makei, afiançou em conferência de imprensa que, uma vez concluídos os exercícios militares conjuntos entre as forças do seu país e da Rússia, a 20 de fevereiro, “nem um soldado” russo permanecerá naquele Estado satélite de Moscovo.



“Ações” e não “palavras”



Confrontado com este novo anúncio por parte de Moscovo, o ministro britânico da Defesa retorquiu, na estação televisiva SkyNews, que os poderes político e militar russos serão avaliados por “ações” e não perante “palavras”.Ben Wallace contrapôs - seguindo– que,“Isto não é um exercício normal. Não se cerca um país com 60 por cento das forças terrestres da Rússia nas suas fronteiras se apenas se pretende fazer um exercício”, enfatizou o chefe da diplomacia britânica, que, mais tarde, na emissora BBC Radio 4, carregou na ideia do estado de prontidão – em posicionamento e escala - das tropas russas para “invadir com sucesso a Ucrânia, se o desejarem”.

Ben Wallace participa esta quarta-feira, em Bruxelas, numa reunião com os homólogos dos países-membros da NATO.

“Até vermos um verdadeiro recuo na escalada, penso que devemos todos continuar prudentes quanto à direção que o Kremlin vai tomar”, insistiu o ministro britânico.

“Nada de inesperado”

O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, disse entretanto que, por ora, “nada de inesperado” está a ter lugar nas fronteiras:Durante um programa televisivo, por ocasião do dia da unidade decretado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o ministro da Defesa acentuou que “os serviços de informação veem tudo”.“Estamos em contacto permanente com os nossos parceiros, os nossos dados coincidem e o nosso país está preparado para qualquer cenário”, vincou Reznikov., vincou.

“Diálogo político sincero”

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu veio a público para colocar à Rússia uma escolha entre dois cenários possíveis: a guerra ou a diplomacia.Ao pronunciar-se perante os eurodeputados,“Nos últimos dois dias, a Rússia sinalizou que pode estar aberta à diplomacia e exortamos a Rússia a adotar passos concretos e tangíveis nessa direção, porque esta é a condição para um diálogo político sincero”.“A escola, hoje, é entre a guerra e os trágicos sacrifícios que a acompanhariam ou a coragem de um compromisso político, a coragem de uma negociação diplomática”, completou.

“Preparados para o pior”

Em Bruxelas, na antecâmara da reunião ministerial de dois dias da Aliança Atlântica, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, afirmou que há abertura para a via diplomática, mas também prontidão para o quadro bélico., declarou Stoltenberg.O secretário-geral da NATO acrescentou que, na perspetiva ocidental, o número de tropas russas na fronteira com a Ucrânia continua a aumentar, ao contrário do que tem vindo a ser sinalizado desde terça-feira por Moscovo.O que o Kremlin tem promovido nos últimos meses, prosseguiu Jens Stoltenberg, é posicionar tropas e equipamento e, posteriormente, fazer recuar militares e deixar para trás o material de guerra. O que facilita futuros destacamentos de forças.

