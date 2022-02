Tensão a leste. Biden alerta para custo "imenso" de cenário de guerra na Ucrânia

. E é esse o pano de fundo para o “dia da união” em território ucraniano.Em Washington, o tom é igualmente sombrio. Numa intervenção difundida pelas cadeias televisivas norte-americanas,. Isto horas depois de o Ministério russo da Defesa ter acenado com o regresso de parte dos efetivos envolvidos em exercícios militares fronteiriços às respetivas bases. Algo, de resto, que havia já merecido reações contidas entre os aliados da NATO.

O presidente russo, Vladimir Putin, exige garantias de que a Ucrânia, antiga república soviética, não será admitida como membro da Aliança Atlântica.

, sublinhou o presidente dos Estados Unidos, para acrescentar que“Não vamos sacrificar princípios básicos. As nações têm o direito à soberania e à integridade territorial, a liberdade de definirem o próprio caminho e escolher com quem querem aliar-se”, vincou Biden, para quem, todavia, subsiste “muita margem para a diplomacia” e o consequente “alívio de tensões”.

Esta quarta-feira, a Rússia veio fazer novo anúncio da partida de algumas das forças até agora envolvidas em exercícios na península anexada da Crimeia.

, contrapôs em seguida.

“Dia da união”

Na terça-feira, osdo Ministério da Defesa e de um par de bancos da Ucrânia foram visados por ataques informáticos. A autoria destas ações não foi reivindicada, mas o país tem sido alvo de múltiplos ciberataques às suas infraestruturas digitais. As autoridades ucranianas apontam sistematicamente o dedo ao país vizinho.A Ucrânia assinala esta quarta-feira um “dia da união” decretado pelo presidente Volodymyr Zelensky.Assim, os ucranianos são exortados a exibir a bandeira do país ou a envergar as respetivas cores, rejeitando “o pânico”.

As sanções alargadas contra a Rússia, em caso de ofensiva militar, “estão prontas”, insistiu Joe Biden, prometendo uma resposta “determinada” com efeitos “sobre as instituições financeiras mais importantes e indústrias-chave”.



Também na terça-feira, dia em que recebeu no Kremlin o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente russo confirmou a “retirada parcial”, sem embargo, no entanto, da continuação de manobras militares na Bielorrússia até 20 de fevereiro.

c/ agências