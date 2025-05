Kremlin privilegia "causas profundas do conflito". Putin propõe negociações diretas com Kiev

A Ucrânia e os aliados europeus lançaram um ultimato à Rússia, no sábado, para aceitar um cessar-fogo "completo e incondicional" de 30 dias, a partir de segunda-feira, sob pena de Moscovo enfrentar novas "sanções maciças".

Kiev já fez saber que está pronto para um cessar-fogo "total e incondicional" já a partir de segunda-feira. Em contraproposta, Putin pediu uma reunião bilateral: um encontro direto com a Ucrania, em solo turco, na próxima quinta-feira.

Sem se referir diretamente a esta proposta, Vladimir Putin criticou os europeus por tratarem a Rússia "de forma rude e com ultimatos" e afirmou que a instauração de uma trégua deveria fazer parte de discussões mais amplas e diretas sobre o conflito que se arrasta há mais de três anos.

"A Rússia está pronta para negociações sem condições prévias. Propomos que comecem na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul", afirmou Putin em declarações à imprensa no Kremlin, precisando que falará nas próximas horas com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.O presidente russo acrescentou que estas conversações deverão centrar-se nas "causas profundas do conflito" em curso, mas "não excluiu" que possam permitir instaurar "um novo cessar-fogo".

"Um cessar-fogo novo e genuíno, que seja respeitado não só pela Rússia mas também pela parte ucraniana, o que seria o primeiro passo para uma paz sustentável a longo prazo", disse.

O presidente francês afirmou, em reação, que as negociações diretas propostas pelo Presidente russo, entre Moscovo e Kiev, em resposta ao cessar-fogo "completo e incondicional" exigido pela Ucrânia,

"O cessar-fogo incondicional não é precedido de negociações, por definição", disse Emmanuel Macron aos jornalistas, ao sair do comboio na cidade polaca de Przemysl, no regresso de uma viagem à Ucrânia.



Para Macron, esta contraproposta mostra que o Presidente russo, Vladimir Putin, está "à procura de um caminho a seguir, mas há sempre um desejo da sua parte de ganhar tempo".

Na rede social X, Macron acrescentou que "não pode haver negociações enquanto as armas falam": "Não pode haver diálogo se, ao mesmo tempo, civis estão sendo bombardeados. Um cessar-fogo é necessário agora, para que as negociações possam começar. Pela paz".

A ofensiva lançada pela Rússia, em fevereiro de 2022, causou dezenas de milhares de mortos e a Rússia ocupa atualmente 20 por cento do território ucraniano.

c/ agências