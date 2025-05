Zelensky vê como "sinal positivo" que Rússia considere pôr termo à guerra

"Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo — total, duradouro e confiável — a partir de amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para se reunir", sublinhou.







Entretanto, as autoridades ucranianas denunciaram um ataque russo com mais de 100 drones, pouco depois de terminada a trégua unilateral de três dias decretada por Moscovo, que vigorou até à meia-noite local.



“Na madrugada de 11 de maio, o inimigo atacou com 108 drones de ataque Shahed e outros tipos de drones”, indicou a força aérea ucraniana, afirmando ter abatido 60 aparelhos.



No sábado à noite, soaram alertas aéreos em muitas regiões ucranianas, incluindo Kiev.



O Kremlin tinha decretado unilateralmente uma trégua de três dias para a comemoração do 80.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, celebrado na sexta-feira com grande pompa na Praça Vermelha de Moscovo.



Estes ataques de drones ocorrem num contexto de intensos esforços diplomáticos europeus, apoiados pelos Estados Unidos, para obter de Moscovo um cessar-fogo “completo e incondicional” de 30 dias a partir de segunda-feira, sob pena de a Rússia enfrentar novas “sanções maciças”.









C/agências

Sem responder explicitamente à proposta de Putin para negociações na Turquia, Zelensky considerou que"O mundo inteiro espera por isso há muito tempo. E o primeiro passo para realmente acabar com qualquer guerra é um cessar-fogo. Não faz sentido continuar a matança nem por um único dia", escreveu o líder ucraniano na rede social X, este domingo.