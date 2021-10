La Palma. A ilha irreconhecível

Com esta actividade vulcânica a visibilidade neste território torna-se difícil e quantidade de matéria que continua a sair das entranhas da terra impressiona.E é nesta ilha espanhola que o madeirense Luís Ramos trabalhava numa plantação de bananas. Uma das principais fontes de riqueza da ilha.O português perdeu o emprego e a casa e agora vive, por estes dias, na casa do patrão da mulher, com o sogro, a mulher e os filhos.Ouvido pela jornalista Marta Pacheco, Luís Ramos já nem sabe identificar bem o local onde morava.30 dias depois, continua sem nada, recorreu às seguradoras e ainda não obteve resposta.Agora só pede um sítio para ficar nem que seja provisório.