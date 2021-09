La Palma. Lava está a perder velocidade

A atividade do vulcão que entrou em erupção no domingo nas Canárias está agora numa fase mais estável. A lava continua a ser projetada, mas a menor velocidade. São ainda muitas as dúvidas sobre as consequências ambientais para a região. O que as autoridades locais garantem, para já, é que os gases libertados não são perigosos para a saúde.