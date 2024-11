Laços militares reforçados. Putin esteve reunido com chefe da diplomacia da Coreia do Norte

Putin quis destacar que a reunião se realizou no Dia da Unidade Nacional, feriado russo comemorado desde 1918 para assinalar o fim da ocupação polaca de Moscovo.Já a ministra Choe Son Hui aproveitou para transmitir. Um vídeo da reunião mostra Putin e Hui a apertarem mãos durante um minuto.O encontro tem especial relevância depois de, recentemente, os Estados Unidos terem confirmado que, para ajudarem na guerra contra a Ucrânia. Até ao momento, Moscovo não confirmou nem negou esta informação.

A visita de Hui à Rússia é a segunda no espaço de seis semanas. Na semana passada, porém, o Kremlin tinha adiantado que não estava prevista qualquer reunião entre o presidente russo e a ministra.

"Camaradagem militar"



Na última sexta-feira, a ministra norte-coreana disse ao homólogo russo, Sergei Lavrov, quee que a Coreia do Norte ficará do lado da Rússia "até ao dia da vitória" na Ucrânia.Entretanto, esta segunda-feira, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, disse ter discutido com a homóloga alemã, Annalena Baerbock, a "necessidade de uma ação decisiva" em resposta ao envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia., afirmou Sybiha após a reunião com Baerbock, em Kiev.Também esta segunda-feira, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos condenaram a Rússia e a China por "protegerem desavergonhadamente" e encorajarem a Coreia do Norte a violar ainda mais as sanções da ONU., vincou o vice-embaixador dos EUA na ONU, Robert Wood, ao Conselho de 15 membros, reunido para debater exercícios norte-coreanos de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais.

c/ agências