Ladrão de bancos fugiu de helicóptero de prisão em Paris

Redoine Faïd estava preso na penitenciária de Réau, na região de Paris.

Na evasão contou com a ajuda de homens "fortemente armados", segundo fonte próxima do inquérito citada pela agência France-Presse.

Esta foi a segunda vez que Faïd se evadiu de uma prisão, depois de em 2013 ter fugido da penitenciária de Lille-Séquedin, no norte de França.

A mesma fonte precisou que o foragido contou com a ajuda de "três cúmplices" e que o helicóptero foi mais tarde encontrado em Gonesse, a cerca de 60 quilómetros da prisão, tendo sido ativada uma operação de busca em toda a região parisiense.

Fonte policial citada pela agência disse que o helicóptero terá partido de Bourget, a norte de Paris.

"Todos os meios foram mobilizados para localizar o fugitivo", afirmou uma fonte do Ministério do Interior francês, acrescentando que foram "imediatamente alertadas" todas as unidades territoriais da polícia judiciária e da polícia militarizada, assim como os "dispositivos coordenados de controlo e interceção", "tendo em conta a perigosidade do fugitivo e dos seus possíveis cúmplices".

Redoine Faïd, 46 anos, foi condenado em segunda instância em abril a 25 anos de prisão por um assalto fracassado na região de Paris, em 2010, em que uma agente da polícia municipal, Aurélie Fouquet, foi morta.

Em 2017, Faïd foi condenado a 10 anos de prisão pela evasão da prisão Lilli-Séquedin e a 18 anos de prisão pelo ataque a uma carrinha blindada no norte de França em 2011.