Lampedusa. Recém-nascido encontrado morto a bordo de barco com migrantes

Cerca de 40 pessoas estavam a bordo da embarcação, que partiu do norte de África e seguia em direção à ilha de Lampedusa.No início desta semana, um outro bebé de cinco meses morreu afogado durante uma operação de resgate ao largo de Lampedusa, depois de o barco que transportava migrantes do norte de África ter virado.A ilha italiana é um dos principais destinos de milhares de migrantes vindos do norte de África e está no centro da crise migratória que assola a Europa.

Só nos últimos três dias, mais de oito mil migrantes chegaram a Lampedusa, que tem cerca de seis mil habitantes.

O aumento de chegadas de migrantes gerou protestos em Lampedusa este sábado. Os residentes estão contra a construção de um novo acampamento para acolher os migrantes., disse um dos manifestantes às agências."Lampedusa diz para parar! Não queremos acampamentos. Esta mensagem é para a Europa e para o governo italiano. Os residentes de Lampedusa estão cansados", disse outro manifestante.

Ursula von der Leyen visita Lampedusa

Meloni escreveu uma carta a Von der Leyen na sexta-feira, pedindo-lhe para visitar a ilha "para compreender pessoalmente a gravidade da situação".que Bruxelas assinou com a Tunísia em julho passado, que incluía uma assistência macrofinanceira de mais de mil milhões de euros.A primeira-ministra italiana disse que ocomo resultado do agravamento da crise migratória.

Na sexta-feira, Meloni anunciou também um pacote de medidas para dissuadir os migrantes que tentam chegar a Itália de forma ilegal, que inclui, nomeadamente, o alargamento para 18 meses do período de permanência em centros de detenção para aqueles que aguardam o repatriamento, o máximo permitido por lei.





O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, pediu na sexta-feira a intervenção da ONU em resposta à pressão migratória de África que está a aumentar significativamente por via marítima.



"Não devemos subestimar o que está a acontecer em África. Também discutiremos isso nas Nações Unidas", prometeu Tajani, à margem da assembleia anual da Confindustria, em Roma, onde prometeu que levará o tema para a sua viagem a Nova Iorque, onde deverá pedir a intervenção da ONU.



"São necessárias medidas para travar os fluxos migratórios", explicou Tajani, que falou na necessidade de encontrar forma de repatriamento de muitos dos imigrantes.



c/agências