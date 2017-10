Las Vegas. O mais mortífero tiroteio da história recente da América

RTP02 Out, 2017, 18:29 / atualizado em 02 Out, 2017, 18:32 | Mundo

O Estado Islâmico reclamou a responsabilidade pelo tiroteio da última noite em Las Vegas. Mas o FBI já veio afirmar que não apurou qualquer ligação entre Stephen Paddock, de 64 anos, identificado como o atirador, e a organização terrorista de Abu Bakr al-Baghdadi.



A imprensa norte-americana refere que Paddock não tem cadastro criminal, mas é conhecido pelas autoridades locais. A agência Reuters adiantava nas últimas horas que o homem ter-se-ia convertido há alguns meses ao Islão.



O número de vítimas deste tiroteio ultrapassa o balanço daquele que havia sido considerado o mais mortífero da história recente dos Estados Unidos - em Orlando, num clube noturno chamado Pulse Club, onde 49 pessoas foram mortas e outras 53 ficaram feridas; o autor estaria também associado ao Estado Islâmico.

Cronologia

Orlando, 12 de junho de 2016



O atirador foi Omar Mateen, americano de origem afegã, abatido nas imediações da discoteca. Fez reféns e alvejou pessoas dentro do estabelecimento frequentado habitualmente pela comunidade gay.



Alguns sobreviventes do ataque afirmaram que o culpado frequentava a discoteca. Omar Mateen, de 29 anos, chegou a ser investigado pelo FBI por suspeita de ligações a organizações terroristas em 2013.



Os órgãos norte-americanos de comunicação social referiram que quando atacou o bar noturno, Mateen ligou para a polícia, jurando fidelidade ao Estado Islâmico.



Universidade Virginia Tech, 16 abril de 2007



Um universitário entrou no dormitório feminino da universidade e matou duas pessoas.



Dias mais tarde, Cho Seung-Hui, de ascendência coreana, invadiu o edifício da faculdade de engenharia e abriu fogo contra mais 30 pessoas, alunos e professores, suicidando-se em seguida.



O tiroteio fez 32 vítimas mortais e 23 feridos.



Escola de Sandy Hook, 14 dezembro de 2012



O tiroteio teve lugar na Sandy Hook Elementary School, na localidade de Newtown, a cerca de 128 quilómetros de Nova Iorque.



Adam Lanza, de 20 anos, matou a mãe no Connecticut e de seguida foi para a escola, onde assassinou 26 pessoas, entre as quais 20 eram crianças. O autor do massacre suicidou-se.



Cerca de um ano após o tiroteio, a escola de Sandy Hook foi demolida.



San Bernardino: 2 dezembro de 2015



Foi a 2 de dezembro de 2015, em San Bernardino, na Califórnia, que um tiroteio no centro social para pessoas com necessidades especiais fez 14 vítimas mortais e 24 feridos.



Os dois autores do massacre, Tashfeen Malik e Rizwan Farook, foram abatidos pela polícia norte-americana horas depois no Inland Regional Center, a 100 quilómetros de Los Angeles.



Dirigiram-se ao centro social armados e com um carro carregado de armamento e munições. Alegaram que tinham uma consulta médica.



A 16 de dezembro de 2015 o FBI fez saber que não foram encontradas provas de que o casal fizesse parte de uma célula terrorista organizada ou que mantivesse qualquer contacto com grupos jihadistas no estrangeiro.



Cinema de Aurora, 20 julho de 2012



Durante a estreia do filme “Batman: o Cavaleiro das Trevas renasce”, no cinema Century City, no subúrbio de Aurora, James Holmes, de 25 anos, atirou uma bomba de gás para a sala e começou a alvejar os espetadores.



O tiroteio provocou 12 vítimas mortais e 70 feridos e James Holmes foi detido ainda no centro comercial.



Holmes foi condenado a 12 prisões perpétuas.



Washington, 16 setembro de 2013



Um tiroteio numa base da marinha norte-americana em Washington fez 12 vítimas mortais e dez feridos. Aaron Alexis, um contratante militar, ex-residente no Texas e sem ligações diretas a terrorismo, atingiu 20 pessoas quando abriu fogo nas instalações. Foi abatido pela polícia no local.



Antes do atentado, Alexis já apresentava um histórico de distúrbios mentais. O suspeito tinha antecedentes criminais relacionados com armas de fogo.



No complexo da marinha trabalhavam cerca de três mil pessoas. O edifício remonta ao século XVIII e é a mais antiga instalação da marinha nos Estados Unidos.



Igreja afro-americana, 17 de junho de 2015



O suspeito entrou numa igreja afro-americana em Charleston, na Carolina do Sul, onde matou nove pessoas. Tratou-se de um crime de ódio, com motivações racistas.



Depois de assistir durante uma hora à leitura da Bíblia na igreja, Dylann Roof, de 21 anos, cometeu o crime. A 10 de janeiro de 2017 foi condenado à pena de morte pelo assassinato das nove pessoas.



Dylann terá escrito um manifesto supremacista colocado online. Nesse texto referia que os brancos não deveriam sentir-se culpados pelo tratamento reservado aos afro-americanos.



O tiroteio teve lugar na Igreja Africana Metodista Episcopal de Emanuel, construída no século XIX, sendo uma das mais antigas da comunidade negra no sul dos Estados Unidos.