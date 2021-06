Lei da Hungria. Costa diz tratar-se de "violação gravíssima" dos valores fundamentais da UE

"Quem viola os valores da União Europeia deve ser sancionado", afiança.





António Costa salienta que a posição de Portugal é “clara e não é neutral” no que toca a esta lei.



O primeiro-ministro português ressalva que, no entanto, a Presidência Portuguesa do Conselho da Europa deve manter a tradição de neutralidade quando há diferendo entre Estados-membros.



Na terça-feira, 13 países da União Europeia instaram a Comissão Europeia a "utilizar todos os instrumentos à sua disposição para garantir o pleno respeito do direito europeu", perante a lei húngara considerada "discriminatória para as pessoas LGBTQI".





Esta quinta-feira, os líderes de 17 países da União Europeia prometeram continuar a lutar contra a discriminação da comunidade LGBTI, reafirmando a defesa dos direitos fundamentais numa carta dirigida a António Costa e Ursula von der Lyen.



Em 15 de junho, a Hungria aprovou uma lei proibindo "a promoção" da homossexualidade junto de menores de 18 anos, o que desencadeou a inquietação dos defensores dos direitos humanos, numa altura em que o Governo conservador de Viktor Orbán multiplica as restrições à comunidade LGBTQI.





c/ Lusa