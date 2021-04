Lei do Clima. Conselho e o Parlamento Europeu chegam a acordo

Mais um compromisso concretizado hoje no Trílogo sobre a primeira Lei europeia do Clima. É um sinal inequívoco da determinação da #UE no combate às alterações climáticas e um bom presságio para a Cimeira do Clima do dia 22. — António Costa (@antoniocostapm) April 21, 2021

O primeiro-ministro António Costa congratula-se com esta decisão e escreveu esta manhã na rede social Twitter que é “mais um compromisso concretizado. (…) É um sinal inequívoco da determinação da União Europeia no combate às alterações climáticas e um bom presságio para a Cimeira do Clima do dia 22.”