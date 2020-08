"Lei e ordem". Trump e Biden trocam acusações sobre violência em Portland

..The people of Portland, like all other cities & parts of our great Country, want Law & Order. The Radical Left Democrat Mayors, like the dummy running Portland, or the guy right now in his basement unwilling to lead or even speak out against crime, will never be able to do it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Portland tem sido palco de manifestações antirracistas nos últimos três meses, desde a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia., ao mesmo tempo que noutro local da cidade decorria uma marcha pró-Trump que colidiu com os manifestantes do movimento Black Lives Matter.Depois de o presidente da Câmara de Portland ter apelado àqueles que “planeiam vir até à cidade para se vingarem” a ficarem em casa, dizendo ainda que gostaria que “o Presidente mostrasse o seu apoio ou então ficasse fora do caminho”, Donald Trump apressou-se a criticá-lo, aproveitando também para lançar acusações a Joe Biden.. Os presidentes de Câmara de extrema-esquerda, como o tonto que gere Portland, ou”, escreveu no Twitter.O tema da lei e ordem tem sido recorrente na campanha presidencial de Trump, que acusa os democratas, e em particular Biden, de serem incapazes de lidar com o crime por não serem duros o suficiente.Quando irá ele sugerir trazer a Guarda Nacional para ao cidades e Estados mal geridos por democratas e infestados de crimes?”, questionou Trump.

Trump está a “reacender as chamas do ódio”, diz Biden

Em comunicado, Joe Biden respondeu que o Presidente “pode acreditar que escreversobre lei e ordem o tornam forte, mas”.“A violência fatal que vimos em Portland durante a noite é inaceitável. Eu condeno a violência de todo o tipo levada a cabo por qualquer pessoa, quer à esquerda quer à direita. E desafio Donald Trump a fazer o mesmo”, disse, acrescentando que os Estados Unidos “não podem tornar-se um país em guerra com si próprio”.e a usar a política do medo para agitar os seus apoiantes? Ele está a encorajar a violência imprudentemente”, lê-se no comunicado do candidato democrata à presidência.“Donald Trump é Presidente há quase quatro anos. A temperatura no país está mais elevada, as tensões mais fortes, as divisões mais profundas.”, defendeu o antigo vice de Obama.

Tiroteio em Portland sob investigação

A polícia encontra-se a investigar o tiroteio que ocorreu na noite de sábado em Portland, onde há meses decorrem protestos contra a injustiça racial.“Os agentes da polícia de Portland ouviram o som de disparos vindo da área da Terceira Avenida e da rua Southwest Alder. Eles responderam e localizaram a vítima que foi baleada com um tiro no peito”, esclareceu em comunicado citado pela BBC a polícia da cidade.e não se sabe ainda se o tiroteio esteve diretamente relacionado com os protestos que na altura decorriam pela cidade.No entanto,, acrescentando que era um “bom amigo e apoiante” desse mesmo grupo, noticiou a agência Associated Press.