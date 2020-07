Portland. Casa Branca cede e ordena retirada de agentes federais

Desde que o afro-americano George Floyd morreu, no final de maio, às mãos da polícia de Minneapolis, protestos contra a injustiça racial incendiaram todos os Estados norte-americanos. Um deles foi o do Oregon, cuja maior cidade, Portland,Os protestos em Portland começaram, entretanto, a ser utilizados para contestar outras questões, nomeadamente a posição de Donald Trump quanto à pandemia de Covid-19 e o estado da economia.A escalada de violência entre manifestantes e autoridades nesses protestos levaram, há cerca de um mês, o Presidente norte-americano aNa terça-feira, a secretária de imprensa da Administração Trump, Kayleigh McEnany, repetiu que o envio de agentes federais para Portland tinha como objetivo a proteção de propriedade federal.

After my discussions with VP Pence and others, the federal government has agreed to withdraw federal officers from Portland. They have acted as an occupying force & brought violence. Starting tomorrow, all Customs and Border Protection & ICE officers will leave downtown Portland. — Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) July 29, 2020

c/ agências

, como a detenção de manifestantes sem fundamentos legais.A decisão da Casa Branca foi contestada pela governadora do Oregon, Kate Brown, que acusou a Casa Branca de ingerência e que, agora, conseguiu revertê-la. “Depois das minhas discussões com o vice-presidente Pence e outros,A partir de amanhã, todos os agentes de proteção das fronteiras e da Imigração e Alfândega vão abandonar Portland”, escreveu na quarta-feira a governadora no Twitter., especialmente as que cercam edifícios federais e que têm estado sob ataques noturnos, nos últimos dois meses", acrescentou a governadora.A saída dos agentes federais será feita de forma faseada, com os primeiros a abandonarem as ruas nos próximos dias, depois de o Presidente Trump ter dito que as tropas federais não deveriam deixar a cidade antes de as autoridades locais garantirem a sua segurança.A par desta medida,- com o mesmo argumento de restaurar a “ordem e segurança”.“Estas três cidades estão a viver um aumento perturbador de crimes violentos, especialmente homicídios”, disse na quarta-feira o procurador-geral, William Barr. No entanto, as autoridades de uma dessas cidades já manifestaram a sua preocupação com a chegada dos agentes federais, lembrando os problemas causados em Portland., sobre os objetivos e extensão de uma missão federal na nossa cidade e no nosso Estado”, disseram fontes das autoridades de segurança locais.Grupos de ativistas pelas liberdades civis acusam os agentes federais que atuaram em Portland de ações desproporcionadas para controlarem as multidões. Um dos padrões que começaram a notar-se foi o lançamento de gás lacrimogéneo por parte de agentes camuflados sempre à meia-noite, em resposta a foguetes lançados pelos manifestantes desde o outro lado da barreira que limitava o perímetro de segurança.