Leitores arrepiados com capa em branco de jornal pelas 500 mil mortes no Brasil

Com uma capa especial quase totalmente em branco, foi acrescentado o texto: "".", questiona ainda o jornal na capa.As reações foram imediatas, provocando milhares de comentários nas redes sociais.", escreveu a leitora Hanna Korich.", disse, por sua vez, a leitora Maria Corina Rocha, numa série de comentários destacados pelo próprio jornal.Vários internautas usaram a secção de comentários da Folha de S.Paulo na rede social Instagram para criticar o governo de Jair Bolsonaro pela marca trágica de mortes na pandemia.", defendeu Paola Barros.", lamentou o radialista Sergio Scarpelli.", pediu o leitor Gilson Lisboa.





Bolsonaro teimoso e sozinho





Bolsonaro quebrou na segunda-feira o silêncio sobre a marca de 500 mil mortos atingida no sábado, atacando a imprensa.O chefe de Estado irritou-se com um grupo de jornalistas e insultou-os, após ser questionado sobre as mais de 500.000 mortes que a covid-19 fez no país e a falha no uso de máscaras.", disse, claramente irritado, Bolsonaro, que até ao final da tarde de segunda-feira ainda não tinha comentado a fatídica marca.Questionado também sobre o hábito de não usar a máscara em público, que nesse momento estava a usar, Bolsonaro retirou o material de proteção do rosto e perguntou a uma repórter da rede Globo: "Está feliz agora?".Já sem máscara, e levantando o tom, afirmou: "".Sobre o uso da máscara, o líder de extrema-direita e negacionista da pandemia insistiu: "".O Brasil, que enfrenta uma terceira vaga da pandemia, está entre os três países mais afetados em todo o mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, totalizando 502.586 mortes e 17.966.831 casos.