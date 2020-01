Líbano. Centenas nas ruas para assinalar 100 dias de protestos

Na semana passada foi anunciado um novo governo após um impasse de três meses. Mas o anúncio não foi suficiente acabar com os protestos.



Os manifestantes falam em continuidade e exigem não só eleições como um governo com independentes. A manifestação acabou em confrontos com as forças policiais.



Há 20 feridos, dois com gravidade.



O Líbano enfrenta uma grave crise económica, a moeda já perdeu um terço do valor face ao dólar e muitos colocam a hipótese do país pedir um resgate financeiro ao Fundo Monetário Internacional.