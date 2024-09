Líbano debaixo de bombardeamentos. Israel reivindica ataque "direcionado" a Beirute

Israel realizou um ataque aéreo em Dahieh, um subúrbio a sul de Beirute, ao início da tarde desta terça-feira. É o segundo dia consecutivo e a terceira vez esta semana que as forças israelitas atingem a capital do Líbano., afirmaram inicialmente as forças israelitas, através das redes sociais.

Numa publicação posterior, o exército de Israel confirmou que tinha agora “como alvo Beirute” e que "os pormenores seguir-se-ão".





Segundo fonte da segurança libanesa, um aos ataques atingiu um edifício residencial no bairro de Ghobeiri, município de Dahye, a sul de Beirute, para onde foram enviadas equipas da Defesa Civil. O Exército israelita afirmou ter realizado um “ataque seletivo” à cidade, mas não avançou pormenores.



O ataque visava um comandante do Hezbollah e atingiu o último andar de um prédio de apartamentos no bairro de Ghobeiry, avança a Reuters, que acrescenta que as imagens divulgadas mostram um telhado desabado com uma grande nuvem de fumaça. Seis pessoas morreram e 15 ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

, confirma também a Agência Nacional de Notícias do Líbano.Horas depois de terem confirmado que tinham bombardeado “dezenas de alvos” no Líbano,

“O Hezbollah não pode ter tréguas. Aceleraremos as operações ofensivas hoje”, afirmou. "A situação exige ação intensa e contínua em todas as áreas”.







Israel já atacara na segunda-feira os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, para tentar acabar com a vida do comandante Ali Karaki, que, segundo o grupo libanês, saiu ileso e foi posteriormente transferido para uma área segura.



Este novo ataque israelita é o quinto bombardeamento contra a capital libanesa desde outubro do ano passado, quando o grupo xiita, aliado do Irão, começou a lançar ataques contra o norte de Israel em solidariedade com as milícias palestinianas na Faixa de Gaza.





O Governo do Líbano elevou, nas últimas horas, de 492 para 558 mortos o balanço dos ataques israelitas na segunda-feira, o número mais elevado desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.





Recorde-se que o Hezbollah tem atacado o norte de Israel a partir do sul do Líbano para apoiar o grupo palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza desde há quase um ano.