Ataques de Israel no Líbano já fizeram 558 mortos e 50 eram crianças

No sul do Líbano, milhares de pessoas estão a fugir de casa para não serem atingidas.Uma crise que do ponto de vista da especialista em Assuntos Internacionais, Joana Ricarte, o primeiro-ministro de Israel está a aproveitar a desordem internacional para tentar dominar o Médio Oriente,Joana Ricarte diz que Benjamim Nethanyau quer manter o ritmo da guerra no Médio Oriente como forma de domínio e poder.

A especialista em Assuntos Internacionais acredita que vai ser difícil serenar os ânimos nesta região, por causa do papel que os Estados Unidos têm tido sobre os conflitos no Médio Oriente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas.