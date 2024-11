Libano perde mais de 5 mil milhões de dólares com confronto Israel-Hezbollah

Desde 08 de outubro de 2023, "o conflito destruiu 99.209 habitações", estragos quantificados em 3,4 mil milhões de dólares, especificou o BM em relatório.

Depois de ter enfraquecido o Hamas na Faixa de Gaza, que bombardeia incessantemente desde o ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, o exército israelita, desde 23 de setembro, concentrou a campanha de bombardeamentos destruidores e mortíferos contra o Hezbollah.

Segundo o estudo do BM, que cobre o período de 08 de outubro de 2023 a 27 de outubro de 2024, o conflito entre Israel e o Hezbollah provocou perdas económicas de 5,1 mil milhões de dólares", em particular nos setores do comércio, do turismo, da hotelaria e da agricultura.