EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Liberais Democratas admitem apresentar moção de censura contra Starmer

Liberais Democratas admitem apresentar moção de censura contra Starmer

Os Liberais Democratas britânicos defendem que o primeiro-ministro, Keir Starmer, deve ser alvo de uma moção de censura. A declaração foi feita pelo líder dos Liberais Democratas, Ed Davey.

RTP /
Toby Melville - Reuters

VER MAIS
“Vamos ter um voto de confiança agora para ver se os deputados trabalhistas têm alguma confiança no primeiro-ministro”, admite Ed Davey, que justifica a apresentação da moção “para que o Governo possa superar isso de uma vez por todas e começar a se concentrar na mudança que nosso país precisa”, nomeadamente o aumento do custo de vida, a situação socioeconómica e Serviço Nacional de Saúde.O líder dos Liberais Democratas assume que o povo britânico “já não aguenta esta novela trabalhista”, comparando o escândalo Mandelson com a conduta do ex-primeiro-ministro, Boris Johnson.

A moção de censura vem na sequência da revelação das ligações entre o ex-ministro britânico Peter Mandelson e o predador sexual Jeffrey Epstein e que incluiu a revelação de informações confidenciais do Governo britânico.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu desculpa às vítimas do caso Epstein por ter nomeado Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, mas assegura que tem condições para continuar a liderar o Executivo britânico.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB