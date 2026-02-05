Liberais Democratas admitem apresentar moção de censura contra Starmer

“Vamos ter um voto de confiança agora para ver se os deputados trabalhistas têm alguma confiança no primeiro-ministro”, admite Ed Davey, que justifica a apresentação da moção “para que o Governo possa superar isso de uma vez por todas e começar a se concentrar na mudança que nosso país precisa”, nomeadamente o aumento do custo de vida, a situação socioeconómica e Serviço Nacional de Saúde. O líder dos Liberais Democratas assume que o povo britânico “já não aguenta esta novela trabalhista”, comparando o escândalo Mandelson com a conduta do ex-primeiro-ministro, Boris Johnson.



A moção de censura vem na sequência da revelação das ligações entre o ex-ministro britânico Peter Mandelson e o predador sexual Jeffrey Epstein e que incluiu a revelação de informações confidenciais do Governo britânico.



O primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu desculpa às vítimas do caso Epstein por ter nomeado Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, mas assegura que tem condições para continuar a liderar o Executivo britânico.