Starmer quer continuar no Governo apesar de envolvimento de Mandelson no caso Epstein

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje que pretende continuar em funções, apesar dos pedidos de demissão por conhecer as ligações entre o ex-ministro Peter Mandelson e o pedófilo Jeffrey Epstein, pedindo desculpa às vítimas.

"Pretendo continuar a fazer este trabalho essencial para o nosso país", sublinhou o primeiro-ministro, num discurso em Hastings (sudeste de Inglaterra), quando deputados trabalhistas estão a pressioná-lo na sequência do escândalo.

"Devemos manter-nos focados no motivo pelo qual este Governo foi eleito, para mudar este país para melhor", sublinhou.

O líder trabalhista também pediu desculpa às vítimas do "caso Epstein" por ter nomeado Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, apesar de a sua ligação ao magnata norte-americano ser conhecida.

"Lamento ter acreditado nas mentiras de Mandelson e tê-lo nomeado" embaixador nos Estados Unidos, afirmou Starmer.

