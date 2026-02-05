Starmer quer continuar no Governo apesar de envolvimento de Mandelson no caso Epstein
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje que pretende continuar em funções, apesar dos pedidos de demissão por conhecer as ligações entre o ex-ministro Peter Mandelson e o pedófilo Jeffrey Epstein, pedindo desculpa às vítimas.
"Pretendo continuar a fazer este trabalho essencial para o nosso país", sublinhou o primeiro-ministro, num discurso em Hastings (sudeste de Inglaterra), quando deputados trabalhistas estão a pressioná-lo na sequência do escândalo.
"Devemos manter-nos focados no motivo pelo qual este Governo foi eleito, para mudar este país para melhor", sublinhou.
O líder trabalhista também pediu desculpa às vítimas do "caso Epstein" por ter nomeado Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, apesar de a sua ligação ao magnata norte-americano ser conhecida.
"Lamento ter acreditado nas mentiras de Mandelson e tê-lo nomeado" embaixador nos Estados Unidos, afirmou Starmer.