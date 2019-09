Liberman poderá ter na mão a chave para um governo israelita

Paulo Alexandre Amaral - RTP19 Set, 2019, 20:11 | Mundo

Serão para já duas as preocupações de Benjamin Netanyahu, preocupações umbilicalmente unidas: os processos que o ameaçam na justiça e que poderão valer-lhe pena de prisão; e a urgência da formação de um governo e investidura como primeiro-ministro para, ironizou o número dois de Gantz, Yair Lapid, garantir uma imunidade que o livraria da primeira preocupação.







“Netanyahu está a tentar arrastar o país para uma terceira eleição. Simplesmente não aceita os resultados da eleição. Uma pessoa apenas está a bloquear a formação de um governo liberal. Uma pessoa. Esse é o objectivo do bloco de extorsionistas e extremistas que ele criou ontem”.





Durante uma reunião entre as lideranças da extrema-direita israelita, foi assinado um documento que consolidou um bloco de três partidos cuja soma perfaz 55 deputados: estavam presentes Benjamin Netanyahu pelo Likud, Yaakov Litzman do Judaismo Unido da Torah, Aryeh Deri dos populistas do Shas e os líderes da coligação extremista Yamina (Ayelet Shaked, Naftali Bennett, Rafi Peretz and Bezalel Smotrich). O documento é claro quanto à indicação de um nome para primeiro-ministro: “O nosso candidato para primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu”.

Gantz diz 'não' a Netanyahu





A ideia de Netanyahu avançar para negociações como se este bloco fosse um só partido, apresentando-se assim com uma supremacia de 55 deputados eleitos face aos 33 da Azul e Branco. Sozinho, o Likud garantiu 31 lugares, o primeiro-ministro estaria numa posição muito mais fragilizada.





De qualquer forma, Netanyahu viu já esta quinta-feira o líder da coligação Azul e Branco a recusar o convite para uma coligação abrangente que desse a Israel “o governo de que o país precisa”. Visto como um acto a rasar o desespero, Netanyahu, sem o mencionar, colocou-se na posição de chefe de um executivo composto com os conservadores do Likud (partido que lidera, de forma interrupta, há quase três décadas: 1993-1999 e desde 2005 até hoje) e os liberais sionistas da Azul e Branco.





O partido de Benny Gantz fez saber da indisponibilidade para viabilizar os planos de Netanyahu, sublinhando que qualquer solução governativa apoiada pelo partido terá Gantz à cabeça como primeiro-ministro.





“Eu pretendo formar um governo abrangente de unidade nacional com a minha liderança, reflectindo a escolha dos eleitores e as nossas promessas e prioridades”, declarou Benny Gantz durante uma reunião do seu Partido da Resiliência de Israel – que integra a coligação Azul e Branco – para deixar ainda um recado a Netanyahu: “Para formar um governo de unidade, não vimos com blocos políticos e uma ideia já formada, apresentamo-nos antes com seriedade e responsabilidade”.

Liberman, o improvável fazedor de reis





Com a votação partida pelo largo espectro de formações que tradicionalmente se apresentam às eleições para o Knesset, o país volta assim a cair no impasse sem que isso signifique sequer novidade ou razão para desespero.





E a chave para um desenlace poderá agora estar nas mãos de um protagonista improvável: Avigdor Liberman, líder dos ultra-conservadores do Israel Beytenu e um antigo falcão dos executivos de Netanyahu, parece disposto a declarar ao Presidente Reuven Rivlin o seu apoio a Benny Gantz para primeiro-ministro, confiando na integração de um governo minoritário (Azul e Branco, trabalhistas do Gesher e a União Democrática de centro-esquerda) com apoio tácito da Lista Conjunta (de maioritariamente árabe). No total, 44 dos 120 assentos do Knesset.





Uma fonte terá revelado essa conversa à porta fechada no Israel Beytenu em que Liberman estava disposto a “enterrar” Netanyahu e abrir caminho à subida de Gantz ao cargo de primeiro-ministro.





Esse dado que viabilizaria um governo de unidade nacionalista e liberal seria poucas horas depois desmentido por um membro da sua equipa, mas é agora incontornável que a possibilidade ganhará substância quando Liberman se reunir com o Presidente Rivlin na altura das consultas aos partidos.